Они приблизились к границе России со стороны Балтийского и Черного морей.

В понедельник, 17 июня, Су-27 перехватили у границы России бомбардировщики США. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Американские самолеты приблизились к границе России со стороны Балтийского и Черного морей. По предварительным данным, нарушения российской границы допущено не было. Известно, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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Видео:Alexey Ryaskov/youtube