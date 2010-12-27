Госдума отказалась считать сожительство браком

В России исчезнет понятие "фактические брачные отношения".

Государственная дума отклонила законопроект, который предлагал считать равными "фактические брачные отношения" и официальный брак.

Ранее за "фактически брачные отношения" принимали ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание на протяжении двух лет и наличие общего ребенка.

Однако теперь, в госдуме сочли, что пятилетний срок совместного проживания может стать причиной расставания между мужчиной и женщиной.

В связи с этим Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить проект. Там сочли размытыми предложенные признаки "фактических брачных отношений".





