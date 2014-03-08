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Госдума осудила законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины

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В законопроекте указывается понятие коренные народы Крыма.

Сегодня, 8 июня, Госдума на заседании приняла единогласно проект заявления об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского. Согласно законопроекту, русские теперь не будут считаться коренным народом Украины.

Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, - говорится в сообщении.

Госдума также обращается к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное". В Госдуме считают, что для существования Украины как государства это может иметь серьезные последствия.

Кроме того, в законопроекте есть понятие коренные народы Крыма. К ним отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.  

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир зеленский, коренной народ украины
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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