Госдума России приняла закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги

Документ принят в третьем окончательном чтении.

Госдума России приняла закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги. Документ одобрен на пленарном заседании в нижней палате парламента в завершающем третьем чтении. Депутаты подтвердили неприкосновенность от списания банковскими организациями средств в уплату задолженности льготных категорий граждан.

Деньги, имеющие целевое назначение, – например, для подготовки ребенка к школе, поддержки беременных женщин…Обращения граждан об этом поступали…был подготовлен законопроект, устанавливающий прямой запрет. Василий Пискарев, депутат ГД

Руководитель профильного думского комитета по вопросам безопасности и противодействию коррупции уточнил, что одобрение данного законопроекта стало одним из важнейших решений во время текущей сессии ГД. Списание средств станет возможным только при условии согласия самого гражданина. Таким образом депутаты обеспечили защиту целевых социальных выплат.

Госдума ввела внесудебную блокировку сайтов, продающих ковид-сертификаты.

Фото: Piter.tv

