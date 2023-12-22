Госдеп: США не согласны с заявлениями президента Бразилии о геноциде в Газе

Мэттью Миллер прокомментировал слова Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не согласна с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сравнившим действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями, в которых повинна нацистская Германия. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что власти страны добиваются того, чтобы региональный конфликт на Ближнем Востоке завершился как можно скорее, но при этом объемы гуманитарной помощи нуждающимся только увеличивался.

Очевидно, мы не согласны с этими комментариями. Мы четко заявили, что не считаем, что в Газе имеет место геноцид. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Лула да Силва 18 февраля публично заявил о том, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок палестинского анклава со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями фашиста Адольфа Гитлера в отношении еврейского населения.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State