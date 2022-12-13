Госдеп заявил, что США и Франция видят в КНР вызов миропорядку и осуждают ее поддержку РФ

Ведант Патель рассказал о том, как США относятся к контактам между Францией и КНР.

Вашингтон и Париж видят в Пекине угрозу основанному на правилах миропорядку, а также разделяют опасения в связи с поддержкой Китаем проведения специальной военной операции России на Украине. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

США и Франция разделяют опасения в отношении вызовов, которые КНР бросает основанному на правилах международному порядку. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа

Ветант Патель напомнил о телефонном разговоре, который 4 апреля провели лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Это общение состоялось накануне поездки французского президента в КНР для встречи там с председателем Си Цзиньпином.

В Госдепе заявили, что РФ дополнительно не извещала США о прекращении уведомлений по ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State