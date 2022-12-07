Госдеп: США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по России

Нед Прайс оценил удары беспилотников ВСУ по российским аэродромам.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что власти США не поставляют вооружения Киеву для нанесения ударов по территории России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что речь идет о транспортировке киевскому режиму исключительно оборонительных средств.

США предоставляли партнерам на Украине именно то, что им нужно для защиты себя, своего суверенитета, независимости и территориальной целостности. <...> Мы не предоставляли Украине вооружения для использования на территории России. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил о том, что Вашингтон не подталкивает Украину наносить удары по целям за пределами своей территории и государственных границ. Нед Прайс также ответил на уточняющий вопрос от корреспондентов о том, выступают ли власти страны против украинских ударов за пределами государства. Чиновник из США пояснил, что Пентагон предоставляет Украине "то, что необходимо", чтобы противостоять российской агрессии в регионе конфликта.

США намерены призывать Европу оказывать помощь Украине в сфере энергетики.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

