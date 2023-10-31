Госдеп: Турция осталась продуктивным членом НАТО, несмотря на позицию по Газе

Мэттью Миллер рассказал о работе по ратификации принятия Швеции в НАТО.

Американские власти считают Турцию продуктивным участником НАТО. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал официальные призывы к исключению Анкары из Североатлантического военного альянса за поддержку радикального палестинского движения ХАМАС, а также критику действий руководства Израиля. Эти требования выдвинули некоторые законодатели в США.

Это, разумеется, не первый раз, когда мы не соглашаемся с руководством Турции. Однако мы все еще считаем их продуктивным и полезным членом НАТО. И мы продолжим работать с ними по вопросам, по которым согласны. А также ясно давать им понять, когда между нами имеются разногласия. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник отметил, что в США продолжат взаимодействие с Турцией с целью дальнейшего укрепления альянса. В частности, речь идет о принятии Швеции в НАТО, так как сейчас ратификация документа находится на рассмотрении в турецком парламенте.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State