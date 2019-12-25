Нед Прайс рассказал об интересе США в эффективной работе диппредставительства в РФ.

Госдеп США подтвердил прогресс на переговорах с Россией по вопросу о визах для дипломатов. Такой информацией официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сделал на регулярном брифинге с журналистами. Чиновник не стал отвечать на вопрос о том, в чем именно заключается прогресс между сторонами конфликта. При этом он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в восстановлении и продлении эффективной деятельности собственной дипломатической миссии в Москве.

В вопросах виз для дипломатов достигнут определенный прогресс. Насколько я знаю, консультации по этому вопросу должны возобновиться. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США

Напомним, что США объявили России новые санкции и высылку дипломатов. В ответ на это Москва ввела ограничения на наем американским дипломатическим представительством российских граждан и граждан других стран. В Посольстве США заявили, что с 12 мая 2021 года уменьшат число предоставляемых консульских услуг. Будет приостановлено рассмотрение по выдаче виз.Уже с 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе (120 человек).

Госдеп: нет понимания, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

