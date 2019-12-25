Госдеп: нет понимания, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу

Нед Прайс раскрыл планы США по урегулированию ситуации на российско-украинской границе.

Госдепартамент: у США нет понимания, перейдет ли конфликт на Украине в активную фазу. Такие сомнения со стороны американского внешнеполитического ведомства высказал на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Нед Прайс. Чиновник объяснил прессе, что невозможно прийти к однозначному выводу в ситуации, которая сейчас складывается на государственной границе РФ и Украины. Возникший конфликт дипломаты надеются урегулировать мирно.

Мы обеспокоены тем, что видели, но еще нельзя делать вывод, что мы увидим настоящий конфликт, так что мы настроены на использование всех дипломатических средств для деэскалации напряженности. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт подчеркнул, что администрация Джо Байдена считает, что дипломатия и деэскалация являются единственными ответственными путями, которые положат конец той обстановке, которая в свою очередь способна перерасти в серьезный международный кризис. США объявят о проведении встреч на высоком уровне среди стран НАТО и при участии РФ.

Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State