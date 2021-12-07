Нед Прайс оценил право стран вступать в военные альянсы.

Госдеп объяснил нарушение данного России обещания "давней политикой" США. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Он оценил обещание Североатлантического альянса не расширять свою сферу влияния на Восточное направление. В 1990 году такое обещание ("ни на дюйм на Восток") государственный секретарь Джеймс Бейкер дал лидеру СОветского Союза Михаилу Горбачеву. Чиновник напомнил о том, что НАТО проводит политику "открытых дверей".

Мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей. НАТО — это оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России — это смехотворно, если бы ситуация не была так серьезна. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США

В Госдепе США объяснили, что поддерживают право суверенного государства определять собственное будущее в военном альянсе, а в данной сфере беспокойство вызывает у Вашингтона не Киев, а Москва.

Госдеп: ситуацию вокруг Украины можно разрешить дипломатически.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State