Госдеп: ситуацию вокруг Украины можно разрешить дипломатически

Нед Прайс рассказал, что США примут против РФ меры, которых "избегали ранее".

В Госдепе считают, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить дипломатическими средствами. Такое заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник объяснил, что в первую очередь это можно реализовать через выполнение Минских соглашений. Прайм считает это условие приоритетом для США.

Если же Россия выберет продолжать осуществление планов, которые могут у нее иметься по агрессии в отношении Украины и нарушению украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности, мы с нашими союзниками будем готовы действовать, и действовать решительно. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепартаменте США напомнили прессе о том, что готовы прибегнуть к новым санкциям, к которым ранее Америка не приходила. Однако конкретные меры воздействия на возможную агрессию со стороны РФ к Киеву он не стал называть. Прайс подчеркнул, что Вашингтон ответит Москве решительно теми способами, которые ранее США сознательно избегали в прошлом. Также дипломаты не признают ограничения Украины в вопросе вхождения в состав НАТО. Прайс отметил, что если Киев может и готов помогать военному альянсу обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе, то страна может самостоятельно определять свое военное будущее как суверенное государство.

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