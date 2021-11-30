Госдеп: США готовы высвободить нефть из стенических резервов

Амос Хохштейн раскрыл меры администрации Байдена по урегулированию стоимости на топливо.

Госдепартамент США заявил о том, что Вашингтон готов высвободить нефть из стенических резервов. Такое заявление местным журналистам с телеканала CNBC сделал старший советник по вопросам глобальной энергетической безопасности внешнеполитического ведомства Амос Хохштейн. Он рассказал о намерениях президентской администрации Байдена о дополнительном высвобождении запасов топлива. Это произойдет в том случае, если данная мера поможет урегулировать цены на нефтяном рынке.

Это - инструмент, который был нам доступен и будет доступен вновь. У нас есть больше гибкости, чтобы повторить это в будущем. Если возникнет такая необходимость. Амос Хохштейн, американский эксперт

Чиновник надеется, что принимаемые Вашингтоном действия окажут значительное влияние на рынок нефти. Ранее Администрация Белого дома подтвердила высвобождение 50 млн баррелей нефти из запаса. Хохштейн уточнил, что из данного запаса около 30 млн баррелей вернутся в США впоследствии.

Рубль резко подорожал на фоне роста нефти.

Фото и видео: Youtube/CNBC International TV