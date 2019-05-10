Видео: на Бестужевской горят гаражи

Гаражи горят напротив домов по Бестужевской улице 7к2 и 7к3.

В Калининском районе Петербурга около новостроек загорелись гаражи. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Гаражи горят напротив домов по Бестужевской улице 7к2 и 7к3. На данный момент пожар уже тушат спасатели МЧС. Как шутят в комментариях петербуржцы, возможно, кому-то понадобился этот участок для строительства нового многоквартирного дома.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее во Всеволожске сгорел заброшенный дом.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Василий Чернявский)

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Orif Normuradov)