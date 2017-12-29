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На Солдата Корзуна горящий мусор взорвал трубу мусоропровода
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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На Солдата Корзуна горящий мусор взорвал трубу мусоропровода

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В Киовском районе произошла коммунальная авария похожая на взрыв.

Сообщается, что вечером 1 января в жилом доме номер 5 по улице Солдата Корзуна взорвалась труба мусоропровода. Причиной коммунальной аварии стал брошенный местными жителями горящий мусор. 
 
Отметим, что инцидент произошел в 18 часов вечера. Изначально петербуржцы решили, что в доме был взрыв. Очевидцы утверждают, что слышали громкий хлопок, после которого в квартирах “подпрыгнула” мебель вместе с хозяевами. После этого перепуганные люди начали выбегать с детьми из помещений.
 
На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. Также в ситуации разбирались взрывотехники, которые не обнаружили опасных предметов в разорвавшейся трубе. 
 
Теги: горящий мусор , кировский район , мусоропровод , улица солдата корзуна
Категории: Новости СПб Происшествия

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