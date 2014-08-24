Горячая дата: в День семьи, любви и верности в Петербурге расписались 300 пар

8 июля 2023 года стало популярным днём у петербургских молодожёнов.

В День семьи, любви и верности в Петербурге расписались 300 пар. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам записи актов гражданского состояния. В результате дата 08.07.2023 стала одной из самых популярных у петербургских молодожёнов в этом году.

Наиболее восстребованным у горожан оказался Дворец бракосочетания № 1. Сюда в День семьи, любви и верности обратились 42 молодые пары. Помимо церемоний регистрации в стенах также состоялось торжественное мероприятие - праздник преемственности поколений и семейных ценностей. В частности, молодожёнов с оформлением брака поздравляли "ветераны семейной жизни".

Отметим, что в этот день в ЗАГСах Василеостровского, Кировского, Калининского, Кронштадтского, Московского, Невского, Приморского районов, а также в отделах-дворцах РАГС Пушкинского и Петродворцового районов состоялись торжественные церемонии награждения супружеских пар медалями "За любовь и верность".

Ранее мы сообщили, что за прошедшую неделю свадьбу в Ленобласти сыграли более 200 пар.

Фото: Phxere.com