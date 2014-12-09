За прошедшую неделю свадьбу в Ленобласти сыграли более 200 пар

Число молодожёнов возросло в сравнении с цифрами, которые были зафиксированы ЗАГСами неделю ранее.

В период с 19 по 25 июня свадьбу в Ленобласти сыграли 237 пар. Об этом сообщила пресс-служба управления регионального ЗАГСа.

Количество новых семей выросло по сравнению с цифрами, зафиксированными неделей ранее, года в брак официально вступили 207 молодожёнов.

Сотрудники ЗАГСа обратились к молодым с пожеланиями счастья, благополучия, домашнего уюта и тепла.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выдаёт гранты молодым бизнесменам в размере до 1 млн рублей.

Фото: Pxhere; пресс-служба управления ЗАГСа Ленобласти