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За прошедшую неделю свадьбу в Ленобласти сыграли более 200 пар
Сегодня, 8:57
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За прошедшую неделю свадьбу в Ленобласти сыграли более 200 пар

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Число молодожёнов возросло в сравнении с цифрами, которые были зафиксированы ЗАГСами неделю ранее.

В период с 19 по 25 июня свадьбу в Ленобласти сыграли 237 пар. Об этом сообщила пресс-служба управления регионального ЗАГСа.

Количество новых семей выросло по сравнению с цифрами, зафиксированными неделей ранее, года в брак официально вступили 207 молодожёнов.

Сотрудники ЗАГСа обратились к молодым с пожеланиями счастья, благополучия, домашнего уюта и тепла.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть выдаёт гранты молодым бизнесменам в размере до 1 млн рублей.

Фото: Pxhere; пресс-служба управления ЗАГСа Ленобласти

Теги: ленинградская область, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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