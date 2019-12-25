Ленобласть выдаёт гранты молодым бизнесменам в размере до 1 млн рублей

На поддержку предприниматели могут претендовать раз в 3 года.

Молодые бизнесмены от 14 до 25 лет и социальные предприятия 47-ого региона могут рассчитывать на гранты в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на соответствующий приказ Минэкономразвития РФ.

На поддержку предприниматели могут претендовать раз в 3 года: повторный грант в таком же размере вручают наиболее выдающимся проектам, авторы которых с 2021 по 2023 год успешно реализовали их и прошли бесплатное обучение в центре "Мой бизнес".

Добавим, что ранее молодые предприниматели могли претендовать на максимальный грант в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти запретили посещение лесов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)