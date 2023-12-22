Более 50 тысяч молодых пар вступили в брак в Петербурге в 2023 году

В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники комитета рассказали, что браки заключались даже в блокадном Ленинграде.

В 2023 году в Северной столице был зарегистрирован 51 551 брак. Самыми популярными месяцами у влюблённых стали август (6653 брака), июль (6257 браков) и сентябрь (6101 брак). При этом, больше трети всех регистраций – 17471 – пришлось на долю гостей из других регионов, рассказали в Комитете по делам ЗАГС.

В преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники комитета рассказали, что браки заключались даже в блокадном Ленинграде. Во время блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года в городе было зарегистрировано 14 853 записи актов гражданского состояния о заключении брака. Средний возраст невест составлял 25 лет, женихов – 29.



Свадебных фотографий того времени сохранилось очень мало. Снимать в блокадном городе было запрещено, а фотоаппараты были только у корреспондентов газет.

Фото: pxhere