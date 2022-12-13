Горсуд оставил под арестом бывшего вице-губернатора Ленинградской области Москвина

Москвин будет под арестом до 2 мая.

Горсуд Петербурга 31 марта отклонил апелляцию об изменении меры пресечения бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Московина. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Москвин и его адвокат просили вместо СИЗО отправить его под домашний арест, выбрать запрет определенных действий или отпустить под залог в миллион рублей. Суд встал на сторону обвинения. Москвин будет под арестом до 2 мая.

Напомним, следователи считают, что Москвин получил взятку в размере 8,5 млн рублей. Октябрьский районный суд Петербурга 4 марта зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора 47-го региона. Кроме того, сотрудники СК РФ настаивают на домашнем аресте для экс-директора АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" Даниила Федичева. Чиновника Михаила Москвина освободили от должности председателя в наблюдательном совете в КРТ.

Ранее суд вынес приговор петербургскому анестезиологу после смерти пятилетней девочки во время операции.

Фото: Piter.tv