Суд вынес приговор петербургскому анестезиологу после смерти пятилетней девочки во время операции

Врача признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью 2 года.

По решению Красносельского районного суда, анестезиолог Мария Маркина из Петербурга была приговорена к 1,5 годам ограничения свободы за причинение смерти 5-летней девочки по неосторожности. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Как удалось установить, в 2021 году ребёнку проводилась операция. Врач ввела катетер в вену глубже допустимого, не приняв во внимание результаты рентгенограммы органов грудной клетки, на которых была обозначена перфорация левой подключичной вены. В результате девочка скончалась на операционном столе от кровотечения и попадания воздуха из поврежденных подключичных вен в обе плевральные полости.

Маркина признала свою вину частично. Помимо основного наказания, ей запретили заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

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Фото: Piter.TV