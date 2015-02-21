Горсуд Петербурга отменил штраф градозащитнику Кононову после дела о публикациях о ВС РФ

Основой для штрафа стали скриншоты якобы со страницы Александра Кононова.

Санкт-Петербургский городской суд отменил штраф заместителю петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александру Кононову. Ранее Ленинский районный суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ за пост в "ВКонтакте". Об этом сообщил "ЗакС.ру".

Градозащитника оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сейчас дело направили обратно на новое рассмотрение. Кононов не признает свою вину и говорит о том, что поста не писал. Петербуржец считает ситуацию "заказной". Скриншоты с публикацией, якобы написанной Кононовым, стали распространяться в анонимных Telegram-каналах. На странице была его имя и фамилия, однако градозащитник считает, что нужно доказать, что это был пост именно его авторства.

Кроме того, лингвист во время экспертизы не усмотрел в записи признаков дискредитации российской армии.

Фото: ВООПИиК СПб