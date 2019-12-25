Горожане смогут дистанционно отказываться от радиоточки

Функцию ввели из-за коронавирусных ограничений.

С четверга, 24 декабря, до 31 января 2021 года "Российские сети вещания и оповещения" прекращают прием населения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Петербурге. Об этом сообщается на сайте ФГУП.

В указанный период обратиться в ведомство можно дистанционно. О возобновлении приема проинформируют дополнительно. Так, оставить заявку на установку, восстановление и отключение радиоточки можно почтовым отправлением по адресу: 196240, Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 118, по электронной почте: info@spb.rsvo.ru и даже по факсу: (812) 318-16-43. Необходимые документы можно скачать здесь.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 3D-принтере создали шлем для защиты от коронавируса.

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