Городской суд Петербурга оставил в силе отмену итогов выборов в МО "Новоизмайловское"

Двоим членам правления придется выйти из него.

Петербургский Городской суд оставил в силе отмену выборов в муниципальном округе "Новоизмайловское". заседание по данному делу состоялось вечером 13 января. Кандидаты выступали за отмену пересчета голосов. Инстанция утвердила эти изменения. После постановления двое представителей "ЕР" выйдут из состава правления МО. Эта участь коснется Людмилу Павлову и Валерия Жилкина, а также самовыдвиженки Анне Поцелуевой.

Ранее итоги выборов обжаловались в Московской районном суде города. Инстанция пересчитала голоса, в результате чего места достались члену КПРФ Владимиру Локтеву, самовыдвиженцам Максиму Петрову и Андрею Старикову.

Piter.tv писал о том, что пересчет голосов в МО №7 признали незаконным.

Фото: Piter.tv

