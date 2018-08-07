Городские открытия: как выглядит новая библиотека в Красногвардейском районе

На Маршака, 24 появилось новое современное библиотечное пространство.

В Красногвардейском районе распахнула свои двери новая библиотека. Креативная Универсальная Библиотека или "КУБ" отличается от классического представления о библиотеках. Это больше напоминает культурное пространство, где можно почитать книги или взять с собой.

Здесь основное внимание уделяется привлечению местных жителей к работе библиотеки. Сотрудники библиотеки называют себя общественным центром, открытым для инициатив и предложений.

У нас широкий выбор литературы, как детской, так и взрослой, художественная, отраслевая, научно-популярная, весь спектр литературный. Нам очень хочется, конечно, чтобы читали. Электронные книги мы тоже выдаем, пожалуйста, можно читать в таком формате. Но кроме этого нам хочется стать площадкой для инициатив жителей. Нам хочется, чтобы жители Новой Охты активно участвовали в нашей работе: проводили лекции, ходили на наши лекции, активно себя проявляли Анастасия Белоногова, заведующая библиотекой "КУБ"

Пространство состоит из семи тематических залов, поэтому каждый сможет найти себе занятие по душе. В залах библиотеки будут проводить лекции, встречи с известными людьми, мастер-классы и интерактивы. Любой желающий может поиграть на фортепиано или окунуться в виртуальную реальность с помощью VR-очков. В отличие от обычной библиотеки для посетителей здесь практически нет ограничений.

Что нельзя делать? Нельзя нарушать закон, пожалуй, мы работаем только в рамках законодательства. У нас можно читать, играть, рисовать, сегодня мы будем создавать произведения. У нас можно выпить чай, кофе, у нас есть для этого пространство. Можно играть на музыкальных инструментах. Пожалуй, остановимся только в рамках закона. Это единственное, что нас останавливает. Анастасия Белоногова, заведующая библиотекой "КУБ"

На входе установлены специальные локеры, где посетители могут оставить вещи и зарядить телефон. Виртуальный гид Макс Кубинский поможет каждому найти в библиотеке место себе по душе. Чтобы взять книги, нужен единый читательский билет. Сдать можно в любое время в уличный книгоприемник.