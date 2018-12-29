Городские открытия: Спасатель рядом

В Петербурге появилась новая система для оперативной помощи пострадавшим или раненным. Приложение "Спасатель рядом" позволяет вызвать спасателя до приезда скорой помощи.

Петербург стал первым городом в России, где запустили систему "Спасатель рядом". В нее входит 2 приложения для смартфонов и гаджетов: одно создано для пострадавших или прохожих, ставших свидетелями происшествия, а второе - расчитано на опытных добровольных спасателей.

Ситуации, когда человеку может понадобиться помощь, встречаются в нашем городе ежедневно. Травмы, которые происходят на улице, или попавшие под машину, сердечные приступы или даже клинические смерти. Как правило, в этой ситуации человеку можно помочь, но человек, который может помочь, далеко не всегда оказывается рядом. Конечно, в городе есть скорая помощь, но скорая помощь прибывает через 15-20 минут, а иногда попадает в пробку и приезжает позднее. Система "Спасатель рядом", о которой мы говорим сегодня, была придумана для того, чтобы связать воедино человека, которому нужна помощь, и человека, который может эту помощь оказать. Валерий Самойленко, спасатель поисково-спасательного отряда "Экстремум"

Спасателями могут стать люди, которые уже обучены оказанию медицинской помощи или добровольцы, прошедшие курс обучения и аттестацию.

Когда в приложении я меняю свой статус на "Готов к вызову", мне поступают звуковые сигналы, если кому-то около меня нужна помощь. Я открываю вызов и смотрю, где происходит, что происходит, кто вызвал, и вижу номер телефона. Если вызов близко от меня, я нажимаю "принять". Когда специалист прибыл, он нажимает кнопку "я на месте" и начинает работу. Светлана Богуславская, спасатель поисково-спасательного отряда "Экстремум"

После оказания помощи спасатель нажимает кнопку "завершить" и рассказывает о проделанной работе. Такую систему придумало объединение добровольных спасателей "Экстремум". Объединение занимается спасением людей уже 12 лет.

Каждый спасатель системы носит с собой небольшую сумку для оказания первой медицинской помощи. Одновременно с поиском спасателя, приложение вызывает и скорую помощь.

Аналогичные системы уже работают во многих странах мира. В наибольшей степени она развита в Израиле. Воплотить проект в реальность добровольные спасатели смогли с помощью президентского гранта.

Система будет тиражироваться в крупных городах страны, а потом и в мелких городах. Так, чтобы в конечном счете захватить и покрыть всю территорию России. Валерий Самойленко, спасатель поисково-спасательного отряда "Экстремум"

Видео и фото: Piter.TV