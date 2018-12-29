Городские открытия: Робот в Мариинской больнице

Мариинская больница – одна из старейших больниц Санкт-Петербурга. В "Городских открытиях" мы расскажем про невероятную новую технологию - робота-хирурга, который помогает петербургским врачам спасать жизни.

Это новый корпус Мариинской больницы, где помещены самые новейшие технологии. Одна из операционных, в которой мы сейчас находимся, отдана в распоряжение робота da Vinci. Аппарат уникальный, он состоит из 3 частей: первая - это консоль, за которой трудится хирург и управляет роботом; вторая - его центральная часть, где находится камеры; и третья - его мозги с рабочей частью манипуляторов. Зейнур Османов – хирург, кандидат медицинских наук, член ассоциации эндоскопических хирургов России

Робот da Vinci способен выполняют фантастические движения, которые неподвластны обычному хирургу с обычным инструментом.

Если обычный хирург может себе позволить с инструментом в руках выполнять движения в 4 плоскостях, а робот с помощью джойстиков (которыми можно двигать как угодно) – в 7 плоскостях.

В ограниченных замкнутых пространствах, где нужна тонкая работа, без размашистых движений, с детализацией, с визуализацией каких-то мелких структур и сосудов, норов – этот аппарат незаменим, он превосходит все другие технологии, которые пытаются делать примерно тоже самое.

Видео и фото: Piter.TV