В книге будут опубликованы оригинальные арты художника и реального участника группы Джейми Хьюлетта.

В среду, 27 мая, стало известно о том, что Gorillaz в честь своего 20-летия выпустят книгу. Об этом участники музыкального коллектива сообщили на своей страничке в Instagram.

По словам музыкантов, в книге будут опубликованы оригинальные рисунки художника и реального участника группы Джейми Хьюлетта. Также печатное издание дополнят комиксами и играми.

Отмечается, что издание выпустят в двух вариантах Deluxe и Super Deluxe.

Ранее мы сообщали о том, что сериал про вампиров "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон.

Фото:gorillaz/instagram