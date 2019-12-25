В среду, 27 мая, стало известно о том, что Gorillaz в честь своего 20-летия выпустят книгу. Об этом участники музыкального коллектива сообщили на своей страничке в Instagram.
По словам музыкантов, в книге будут опубликованы оригинальные рисунки художника и реального участника группы Джейми Хьюлетта. Также печатное издание дополнят комиксами и играми.
Отмечается, что издание выпустят в двух вариантах Deluxe и Super Deluxe.
Ранее мы сообщали о том, что сериал про вампиров "Чем мы заняты в тени" продлили на третий сезон.
Фото:gorillaz/instagram
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