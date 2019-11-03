Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму

Музыкант уже не в первый раз посещает полуостров.

Югославский композитор и музыкант Горан Брегович хочет приобрести недвижимость в Крыму. Об этом артист рассказал журналистам во время своего визита на полуостров, где у него запланирован концерт.

Артист признался, что ему нравится атмосфера Крыма и запах шашлыков. Он признался, что раздумывает купить там дом "пока цены низкие".

Брегович широко известен как участник рок-группы Bijelo Dugme, а также своими саундтреками для фильмов Эмиры Кустурицы. Он написал музыку для 25 картин и 12 музыкальных альбомов.

Видео: YouTube/ Universal Music France