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Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму

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Музыкант уже не в первый раз посещает полуостров.

Югославский композитор и музыкант Горан Брегович хочет приобрести недвижимость в Крыму. Об этом артист рассказал журналистам во время своего визита на полуостров, где у него запланирован концерт.

Артист признался, что ему нравится  атмосфера Крыма и запах шашлыков. Он признался, что раздумывает купить там дом "пока цены низкие". 

Брегович широко известен как участник рок-группы Bijelo Dugme, а также своими саундтреками для фильмов Эмиры Кустурицы. Он написал музыку для 25 картин и 12 музыкальных альбомов.

Видео: YouTube/  Universal Music France

Теги: горан брегович
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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