В Петербурге в День всех влюбленных выступит Горан Брегович

В Петербурге, в День всех влюбленных для горожан выступит известный боснийский музыкант Горан Брегович. Об этом сообщают городские СМИ.

Музыкант выступит на Пироговской набережной в Aurora Concert Hall в 20:00. Горан Брегович приедет в Петербург не один, он выступит вместе со своим постоянным оркестром Wedding and Funerals Orchestra. Петербуржцы смогут услышать произведения из альбома Three Letters from Sarajevo, где будут звучать признания в любви родному городу музыканта Сараево.

Горан Брегович несколько раз работал в паре с режиссером Эмиром Кустурицей. Они создали музыкальное сопровождение для таких фильмов, как "Время цыган", "Аризонская мечта".

Фото: Campaign/ ВК