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В Петербурге в День всех влюбленных выступит Горан Брегович
Сегодня, 11:28
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nastya960

В Петербурге в День всех влюбленных выступит Горан Брегович

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Горан Брегович несколько раз работал в паре с режиссером Эмиром Кустурицей.

В Петербурге, в День всех влюбленных для горожан выступит известный боснийский музыкант Горан Брегович. Об этом сообщают городские СМИ.

Музыкант выступит на Пироговской набережной в Aurora Concert Hall в 20:00. Горан Брегович приедет в Петербург не один, он выступит вместе со своим постоянным оркестром Wedding and Funerals Orchestra. Петербуржцы смогут услышать произведения из альбома Three Letters from Sarajevo, где будут звучать признания в любви родному городу музыканта Сараево.

Горан Брегович несколько раз работал в паре с режиссером Эмиром Кустурицей. Они создали музыкальное сопровождение для таких фильмов, как "Время цыган", "Аризонская мечта".

Фото: Campaign/ ВК

 



 

 

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Теги: выступит в петербурге, горан брегович, эмир кустурица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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