Петербургская пианистка снялась в фильме-концерте Эмира Кустурицы

Компанию ей составили еще два российских музыканта – вокалистка сопрано и флейтист из Томска.

Пианистка из Петербурга Василиса Евстигнеева приняла участие в съемках фильма-концерта сербского режиссера Эмира Кустурицы. Компанию ей составили еще два российских музыканта = 23-летняя вокалистка сопрано Залиева Камила и 16-летний флейтист из Томска Лука Белозеров. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

Фильм под названием Kustendorf Соncert посвящен отмене традиционного фестиваля для молодых артистов Kustendorf Classic. Мероприятие с 2013 года проводится ежегодно в сербской этнодеревне Дрвенград. В этом году оно не состоялось из-за коронавирусных ограничений.

Интересно, что в кадре появится сам режиссер со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Премьера Kustendorf Соncert состоялась 28 сентября на онлайн-платформах.

Ранее были названы самые популярные фильмы и сериалы Netflix.

Фото: Instagram / emir_kusturica_and_tnso