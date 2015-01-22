Google представила смартфон Pixel 5a 5G

Смартфон стоит 450 долларов.

Компания Google официально представила новый смартфон Pixel 5a 5G. Аппарат позиционируется как несколько урезанная версия "взрослого" Pixel пятого поколения.

Смартфон имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения файлов.

Покупателю смартфон обойдет в 450 долларов. Это около 33 тыс. рублей. Продажи в США должны стартовать 26 августа. А в России представлен смартфон не будет.

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