  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:41
120
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Google представила смартфон Pixel 5a 5G

0 0

Смартфон стоит 450 долларов.

Компания Google официально представила новый смартфон Pixel 5a 5G. Аппарат позиционируется как несколько урезанная версия "взрослого" Pixel пятого поколения.

Смартфон имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб для хранения файлов.  

Покупателю смартфон обойдет в 450 долларов. Это около 33 тыс. рублей. Продажи в США должны стартовать 26 августа. А в России представлен смартфон не будет.

Ранее мы писали, что секретаря Горизбиркома Петербурга Марину Жданову освободили от должности. 

Видео: Youtube/Made by Google

Теги: pixel 5a 5g, компания google
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии