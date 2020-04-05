Голоса в голове заставили 9-летнего мальчика сбежать из дома в Петербурге

Прохожая заметила его полубосого и в крови.

В Невском районе Петербурга 9-летний мальчик упал с третьего этажа, повинуясь голосам в голове. Ребёнка в крови и в одном тапочке обнаружила прохожая, которая вызвала скорую. Сейчас школьник в больнице с тяжёлыми травмами.

Как стало известно 78.ru от источника, мальчик проживает в трёхкомнатной квартире с матерью, бабушкой, братом и сестрой. По предварительным данным, ребёнок и его сестра — приёмные. Их отец погиб в зоне СВО в 2024 году.

Сообщается, что с апреля 2024 года ребёнок состоит на учёте в ПДН. У него диагностированы агрессия, отказ от еды, вызываемая рвота и слуховые галлюцинации — голоса давали ему задания. Специалисты уже работали с семьёй.

"Фонтанка" уточняет, что медики оценили состояние мальчика как средней тяжести. Предварительный диагноз: компрессионный перелом позвонка, сотрясение мозга, перелом челюсти, множественные ушибы и ссадины. Полиция Невского района начала проверку. Правоохранители изучат условия проживания ребёнка. К выяснению обстоятельств также подключатся сотрудники Следственного комитета.

