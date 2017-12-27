Гололедица увеличила количество аварий в Петербурге

7 января очевидцы сообщили сразу о нескольких авариях, которые случились из-за гололеда на дорогах Петербурга.

Несмотря на то, что управление МЧС два дня предупреждало жителей Северной столицы об опасности на дорогах, аварий от этого меньше не стало. Так, ранее Piter.tv писал о кроссовере, которого развернуло посередине КАДа.

Ранее сообщалось, что автомобилист проехал нужный ему поворот, но более внимательные очевидцы рассказали, что машину занесло и развернуло. Авто поехало к обочине, чтобы в него кто-нибудь не врезался.

Также сегодня ну улице Кораблестроителей автобус "догнал" другой такойже. В ДТП никто не пострадал.

На Выборгском шоссе сегодня собралась пробка из-за лобового столкновения двух легковушек. Автомобили раскидало по разным сторонам дороги.

Не обошлось сегодня и без массовых аварий. Первая произошла рано утром в поселке Мурино. На узкой дороге не смогли разъехаться три автомобиля. В результате столкновения одна из машин "улетела" в водоем.

В центре перекрестка Тореза и Институтского столкнулись сразу несколько машин. Однако очевидцы уточнили, что в этой аварии виновником был не гололед, а один из автомобилистов, которых захотел проскочить на красный свет.

Аналогичная картина была и на проспекте Наставников, перед проспектом Энтузиастов. Очевидцы охарактеризовали ДТП как "кучу малу". Предположительно, виновником оказалась KIA, которая превысила скорость на сколькой дороге. Занимательно и то, что сначала столкнулись два авто, а только потом к ним присоединились "Лада Ларгус" и ещё парочка слева.

О пострадавших сегодня в результате дорожных происшествий петербуржцах информации не поступало.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург