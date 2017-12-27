ДТП из трех машин перекрыло дорогу в Мурино

7 января на узкой дороге в Мурино не смогли разъехаться четыре авто, пишут очевидцы в социальных сетях.
В результате столкновения одна машина улетела в канаву. Авто лежит не боку. Жители района отметили, что на данном участке подобные аварии случаются не в первый раз. Помимо обычных авто по дороге ездит спецтранспорт.
По предварительным данным массовое столкновение произошло, когда один из автомобилистов выехал на встречную полосу движения. Движение перекрыто в обоих направлениях.
Участники ДТП дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург