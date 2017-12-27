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ДТП из трех машин перекрыло дорогу в Мурино
Сегодня, 12:28
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nadiputintseva
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ДТП из трех машин перекрыло дорогу в Мурино

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Одна из иномарок упала в водоем.

7 января на узкой дороге в Мурино не смогли разъехаться четыре авто, пишут очевидцы в социальных сетях.

В результате столкновения одна машина улетела в канаву.  Авто лежит не боку. Жители района отметили, что на данном участке подобные аварии случаются не в первый раз. Помимо обычных авто по дороге ездит спецтранспорт.

По предварительным данным массовое столкновение произошло, когда один из автомобилистов выехал на встречную полосу движения. Движение перекрыто в обоих направлениях.

Участники ДТП дожидаются приезда сотрудников ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дорожные новости спб , дтп , мурино , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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