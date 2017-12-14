Неудачное голое фото Эмили Ратаковски взбудоражило Интернет

Модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть откровенное фото, а затем удалила его. Но Google сохранил аппетитный кадр для человечества.

Поклонники женской красоты и Интернета активно обсуждают свежее интимное фото модели Эмили Ратаковски. Девушка сама выложила его в Instagram, но затем сочла неудачным и удалила. Проблема в том, что Google сохранил ценный кадр в истории фото красотки. Да и поклонники горячей брюнетки успели разместить обнаженный снимок на разных сайтах. Канал Piter.TV также публикует спорное фото Эмили Ратаковски.

Многие подписчики считают, что Эмилия Ратаковски удалила фото не из-за моральных сообращений. Все знают, что звезда любит фотографироваться и сниматься голой. Скорее всего, ей не понравился собственный вид на конкретном снимке. Все-таки комментаторы несколько раз отвесили замечания в адрес формы ягодиц и размера груди красотки. Скорее всего, эти отзывы огорчили Эмили Ратаковски, после чего она и стерла пост.

Отметим, что Эмили Ратаковски считается одной из самых стильных и красивых звезд Великобритании. 26-летняя модель активно снимается в музыкальных клипах, участвует в модных показах и позирует для глянцевых изданий. Ее Instagram пестрит откровенными фото и видео. Фирменной фишкой Эмили Ратаковски в Instagram считаются кадры, на которых она демонстрирует пышную и загорелую грудь топлес.

Фото: Instagram