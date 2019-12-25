Голикова: смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса

Вице-премьер РФ оценила распространение индийского штамма по РФ.

Татьяна Голикова заявила о том, что смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга.

По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что согласно данным Росстата, за май 2021 года количество летальных случаев по стране сократилось на 3,6% по отношению к показателю апреля текущего года. В мае 2020 года медики фиксировали пик первой волны коронавируса. Уровень погибших пациентов в текущем году за май снизился на 6,1%.

Росстат обнародовал ежемесячные данные о числе умерших.

Фото: Kremlin.ru