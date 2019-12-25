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Голикова: смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса
Сегодня, 11:06
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Голикова: смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса

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Вице-премьер РФ оценила распространение индийского штамма по РФ.

Татьяна Голикова заявила о том, что смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга.

По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что согласно данным Росстата, за май 2021 года количество летальных случаев по стране сократилось на 3,6% по отношению к показателю апреля текущего года. В мае 2020 года медики фиксировали пик первой волны коронавируса. Уровень погибших пациентов в текущем году за май снизился на 6,1%.

Росстат обнародовал ежемесячные данные о числе умерших.

Фото: Kremlin.ru

Теги: статистика, татьяна голикова, штамм дельта
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Ignat1307
Сегодня 11:49

Сейчас вообщем улучшений никаих не будет! Будут появлятся вские новые виды вируса, люди будут умирать больше, и это все продлится пока на людях не протестируют все так называемые вакцины!!! Эксперимент продолжается....

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