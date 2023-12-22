Более 1 тыс. детей удалось вернуть из детдомов в семьи в 14 регионах с августа 2023 года

Татьяна Голикова оценила социальную работу по несовершеннолетним гражданам.

Пилотный проект в стране по профилактике социального сиротства среди детей до четырех лет, который реализуют власти в 14 регионах, показывает сейчас хорошие результаты. Свыше одно тысячи детей удалось вернуть из детских учреждений в семейное окружение с августа 2023 года по февраль 2024-го года. Соответствующими статистическими данными поделилась российский вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, записанном для участников XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах России, который проходит в Тюмени.

Поддержана инициатива по профилактике социального сиротства среди малышей до четырех лет. С августа 2023 года по февраль 2024 года из детских учреждений удалось вернуть в семейное окружение 1 033 ребенка, из них 606 - в родную семью. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница добавила, что благодаря совместной работе кабинета министров и института уполномоченных по правам ребенка, с прошлого года несовершеннолетние инвалиды с серьезными заболеваниями могут бесплатно летать к месту лечения и обратно. Властями разработаны и направлены в регионы страны методические рекомендации по горячему двухразовому питанию таких детей, а также по поводу профориентационной подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во всех регионах проекта по репродуктивному здоровью снизилось число абортов по желанию.

Фото и видео: Правительство России