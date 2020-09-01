Во всех регионах проекта по репродуктивному здоровью снизилось число абортов по желанию

Татьяна Голикова рассказала о поддержке уровня демографии в стране.

По результатам прошлого года снижение количества случаев прерываний беременности по желанию женщины наблюдается во всех семи российских регионах, которые участвуют в пилотном проекте по репродуктивному здоровью. Этот проект был запущен в 2022 году правительством. Соответствующей информацией поделилась вице-премьер страны Татьяна Голикова.

По итогам 2022 года снижение числа прерываний беременности по желанию женщины наблюдалось в четырех из шести регионов. По итогам 2023 года эта тенденция подтверждается уже во всех семи регионах - участниках пилотного проекта. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова уточнила, что в 2023 году в четырех из семи регионов (Архангельской, Тульской областях, Камчатском и Приморском краях) власти зафиксировали замедлениетемпов снижения численности родившихся детей по сравнению с теми темпами, которые наблюдались в аналогичном периоде 2022 года. По словам чиновницы, если отдельные положения и мероприятия программы окажутся удачными и эффективными, то в дальнейшем они будут распространены на всю страну в целях поддержки уровня демографии.

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Фото и видео: Telegram / Видео: ТАСС/Ruptly