Число несчастных случаев на производствах в РФ сократилось в 2,6 раза за 15 лет

Татьяна Голикова рассказала о политике безопасности трудовой деятельности в России.

Количество несчастных случаев на российских производствах за последние 15 лет сократилось в 2,6 раза, а общее число погибших - в три раза. Соответствующие статистические данные представила вице-премьер страны Татьяна Голикова в видеообращении к участникам 27-й Международной специализированной выставки "Безопасность и охрана труда - 2023" (БИОТ). Чиновница заметила, что глава государства Владимир Путин ранее поставил задачу по повышению качества жизни граждан, увеличению продолжительности жизни, устойчивого роста экономических показателей и технологической независимости. По мнению зампредседателя правительства РФ, реализация таки х задач неразрывно связано с обеспечением властями и компаниями надлежащих условий труда, профилактикой профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Достигнуты неплохие показатели в этой сфере. Так, с 2007 по 2022 год общее количество несчастных случаев на производстве снизилось в 2,6 раза - с 85 тыс. до 32 тыс., а количество погибших в результате несчастных случаев почти в три раза - с 4,6 тыс. до 1,6 тыс. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова отметила, что в 2023 году мероприятие проходит на фоне минимального за всю историю современной страны уровня безработицы. В текущий момент кабинет министров занимается привлечением и сохранением рабочих кадров, формированием благоприятных и безопасных условий для сотрудников. По сведениям вице-премьера, отечественный рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) занимает четвертое место в мире после Америки, Китая и Германии и по-прежнему остается "самым динамично развивающимся" в европейском регионе.

Беглов и Голикова встретились с участниками чемпионата "Профессионалы".

Фото и видео: Правительство России