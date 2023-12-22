Голикова рассказала о состоянии пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Вице-премьер РФ рассказала о работе врачей с пострадавшими в теракте.

Пострадавшие во время теракта, организованного неизвестными на территории подмосковного "Крокус Сити Холла", находящиеся в тяжелом состоянии, в настоящее время переведены в реанимационное отделение. Однако практические все операции пациентам уже проведены медиками. Соответствующее заявление журналистам сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова. Дополнительно чиновница поприветствовала желание граждан прийти в донорские пункты для сдачи крови.Ранее председатель Московской городской думы Алексей Шапошников уведомил население о том, что прием доноров крови и ее компонентов начнется с 8:30 часов утра субботы. Мероприятия пройдут в Центрах крови Федерального медико-биологического агентства (ФБМА).

На данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимацию. Идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова отметила, что в настоящий момент специалистами идет оценка ситуации с пострадавшими. При такой необходимости властями будет проведена дальнейшая маршрутизация пациентов.

Мурашко заявил о завершении основной работы по экстренной помощи пострадавшим при теракте.

Фото и видео: Telegram / ТАСС