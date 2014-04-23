Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется к августу. Заявление она сделала в интервью агентству ТАСС.
По мнению Голиковой, Россия сейчас находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом сейчас ситуация осложняется весенне-зимнем периодом — для которого характерно более активное распространение вирусных инфекций.
Благодаря массовой вакцинации против гриппа вспышка этого заболевания существенно меньше, чем год назад.
Татьяна Голикова, вице-премьер
По её словам, коллективный иммунитет к августу сформируется при условии, что сохранятся нынешние темпы вакцинации.
Ранее стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19.
Фото: pixabay.com
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