Коллективный иммунитет к августу сформируется при условии, что сохранятся нынешние темпы вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется к августу. Заявление она сделала в интервью агентству ТАСС.

По мнению Голиковой, Россия сейчас находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом сейчас ситуация осложняется весенне-зимнем периодом — для которого характерно более активное распространение вирусных инфекций.

Благодаря массовой вакцинации против гриппа вспышка этого заболевания существенно меньше, чем год назад. Татьяна Голикова, вице-премьер

По её словам, коллективный иммунитет к августу сформируется при условии, что сохранятся нынешние темпы вакцинации.

Ранее стало известно, нужна ли прививка переболевшим COVID-19.

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