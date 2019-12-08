Голых женщин на картинах "одели" на выставке в Екатеринбурге

Интимные места заклеили чистыми листами бумаги.

Организаторы выставки живописи и графики "АРТ Екатеринбург" заклеили интимные места обнаженных женщин на картинах чистыми листами бумаги. Об этом пишет URA.RU.

Как рассказал директор мероприятия Андрей Сенников, обнаженные тела прикрыли временно и лишь на двух картинах. Об этом попросили родители, которые пришли на выставку с детьми.

"У каждого родителя свое чувство цензуры. Никаких конфликтов не было", — заявил Сенников.

Но судя по публикации екатеринбургского журналиста Вячеслава Землянникова в Facebook, прикрытыми оказались не две картины, а больше. "АРТ-Екатеринбург" вчера открылся сенсационно. Где еще в этом мире такое увидишь?" – написал он на своей странице в соцсети.

По состоянию на 8 декабря листки бумаги с картин убрали. По словам Землянникова, организаторы велели художникам немедленно "раздеть" голые картины обратно. Он отметил, что "категория 0+" продолжала "носится" по залу в огромном количестве.

Ранее мы писали, что София Ротару выступила на "Песне года" в Москве.

Фото: Facebook / Вячеслав Землянников