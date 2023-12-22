Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче против "Колорадо"

Игра закончилась со счетом 6:3.

Представители "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проводилась на территории ледовой арены в американской столице. Встреча завершилась с результатом 6:3 (2:2, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе клуба победителей шайбы в ворота соперников смогли забросить на 3, 5, 29 и 60, 38, 60 минутах спортсмены Росс Колтон, Девон Тэйвз, Арттури Лехконен (оформил дубль), Микко Рантанен и Майлз Вуд. От хозяев площадки отличились голами на 10, 10, 49 минутах Бек Маленстин, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин.



Форвард из России Александр Овечкин продлил собственную голевую серию до шести матчей подряд. Капитан "Вашингтона"получил такой результат впервые с декабря 2018 года. Для него это достижение стало пятым за профессиональную карьеру, проведенную в чемпионатах НХЛ. Хоккеист стал третьим в истории лиги, которому удалось оформить подобную серию в возрасте 38 лет и старше.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET