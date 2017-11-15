Гнойный перепел хит Киркорова "Зайка моя" в Новосибирске

Рэп-певец Гнойный исполнил песню Киркорова на собственном выступлении в Новосибирске.

Рэпер Гнойный, известный также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова отдал дань уважения Филиппу Киркорову. Скандальный исполнитель спел во время концерта хит короля поп-эстрады “Зайка моя”.

Непредсказуемый кавер артиста поддержал его друг Замай. Вместе с ним и всем залом Гнойный зажег клуб “Отдых” в Новосибирске. Видео-версия песни под редакцией Гнойного уже попала на просторы сети Интернет.

Отметим, что певец не знал текста и подсматривал строчки с экрана мобильного телефона в отличие от фанатов, которые по странной случайности знали слова.