Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 16:32
0
lesjasap
865
Код вставки плеера

Гнойный перепел хит Киркорова "Зайка моя" в Новосибирске

0
 
 

Рэп-певец Гнойный исполнил песню Киркорова на собственном выступлении в Новосибирске.

Рэпер Гнойный, известный также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова отдал дань уважения Филиппу Киркорову. Скандальный исполнитель спел во время концерта хит короля поп-эстрады “Зайка моя”. 
 
Непредсказуемый кавер артиста поддержал его друг Замай. Вместе с ним и всем залом Гнойный зажег клуб “Отдых” в Новосибирске. Видео-версия песни под редакцией Гнойного уже попала на просторы сети Интернет. 
 
Отметим, что певец не знал текста и подсматривал строчки с экрана мобильного телефона в отличие от фанатов, которые по странной случайности знали слова. 
Теги: гнойный , зайка моя , концерт , новосибирск , слава кпсс , соня мармеладова , филипп киркоров
Категории: Картина дня Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5