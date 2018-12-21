Глухая петербурженка воссоединилась с детьми

В отношении женщины все еще назначено судебное разбирательство

Глухонемая петербурженка вернула собственных детей из детских домов. Ранее малышей забрали у нее органы опеки из-за обвинений в непотребном обращении, которые предоставила соседка по коммунальной квартире. Поводом для разлучения родительницы с дочерью и сыном стало то, что женщина не могла открыть дверь медицинскому сотруднику из-за собственной инвалидности.

Сейчас 34-летняя местная жительница воссоединилась с детьми. Ей разрешили забрать их после того, как в квартире сделали ремонт, отвечающий требованиям для жизни несовершеннолетних. Мальчик и девочка уже некоторое время назад переданы матери потерпевшей благодаря поднявшейся волне общественного порицания действий органов опеки в данной ситуации. По мнению инстанции, мать не справляется с родительскими обязательствами, поэтому петербурженку ждет суд.

Фото: Piter.tv