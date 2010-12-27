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Часть полномочий главы Горизбиркома передали всей комиссии
Сегодня, 11:05
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Asyaromanenkova
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Часть полномочий главы Горизбиркома передали всей комиссии

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Главу Санкт-Петербургской избирательной комиссии лишили части полномочий. Теперь ряд решений будет принимать только комиссия.

Во время заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК) в четверг, 14 сентября, были внесены изменения в регламент организации. В частности, председателя, должность которого сейчас занимает Виктор Панкевич, лишили части полномочий.

Теперь председатель не может обращаться в суд с иском единолично. Это должна делать комиссия при наличии поддержки большинства. Также глава ГИКа теперь не может утверждать структуру и штат комиссии. Все финансовые сметы также будут согласовывать на голосовании, а не решением председателя. Кроме того, часть процедур также ушли из личного ведения главы комиссии.

На заседании, как передает "Фонтанка", выдвинутый от Смольного Олег Зацепа заметил, что в большинстве органах государственной власти штатные вопросы решает именно председатель. Однако его предложение поддержали всего 6 из 14 членов ГИКа.

Теги: горизбирком , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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