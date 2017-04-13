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Главой "Гранд Каньона" стал бывший топ-менеджер "Балтинвестбанка"
Сегодня, 6:29
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lesjasap

Главой "Гранд Каньона" стал бывший топ-менеджер "Балтинвестбанка"

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Андрей Атамась принял руководящее место в ТРК.

В Петербурге сменился владелец "Гранд Каньона". По данным "Фонтанки.ру", место главы холдинга "Соломон" Муссы Экзекова займет бывший заместитель председателя правления "Балтинвестбанка" Андрей Атамась. По информации издания, экс-руководитель уже передал обязанности новому управленцу. Однако мужчина не стал комментировать произошедшее, сославшись на занятость.

Напомним, что ранее Атамась работал в филиале МДМ-банка в Петербурге, но после перешел в "Банк Петровский". Последним местом его трудовой деятельности числился ПАО "Балтийский инвестиционный банк".

Ранее Piter.tv писал о том, что в "Дивном городе" ТРК "Гранд Каньон" с потолка потекла вода.

Фото: Piter.tv
 

Теги: андрей атамась, балтинвестбанк, гранд каньон, мусса экзеков, топ-менеджер
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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