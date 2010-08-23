Главный военно-морской парад ограничит движение транспорта в Петербурге 27 и 28 июля

Также ограничения коснутся и Кронштадта.

На время проведения Главного военно-морского парада 27 и 28 июля в Петербурге и Кронштадте введут временные ограничения в движении транспорта. Об этом 25 июля рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В Петербурге не получится припарковаться 27 июля с 00:00 до 18:00 на Троицкой площади П. С. и Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади, Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной, Университетской набережной, Конногвардейском бульваре, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту и Биржевой площади. На следующий день, 28 июля, с 00:00 до 14:00 запретят остановку на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева.

Закроют проезд с 18:00 27 июля до 14:00 28 июля на 11 участках дорог, с 18:00 27 июля до 17:00 28 июля – на семи, включая Дворцовый мост, 28 июля с 00:00 до 14:00 – еще на семи улицах. А с 17 июля по 2 августа в разные периоды времени ограничат движение транспорта в связи с проведением телевизионной трансляции парада.

В Кронштадте 28 июля с 07:00 до 23:59 запретят движение по Коммунистической улице вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста. Подробнее об ограничениях – на сайте комитета по транспорту Петербурга.

Ранее на Piter.TV: праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота состоится на Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга