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Праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота состоится на Дворцовой площади
Сегодня, 14:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота состоится на Дворцовой площади

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Вход свободный.

В воскресенье, 28 июля, телеканал "Санкт-Петербург" покажет праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота.

С 13:30 до 20:45 пройдет основной концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади. В программе выступления военных оркестров, ансамблей песни и пляски военных округов. Вход свободный.

На Дворцовой площади для жителей и гостей Северной столицы выступят рок-группа "Декабрь", заслуженный артист Санкт-Петербурга, лауреат премии "Шансон года" Виталий Аксёнов, российский певец и композитор Алексей Поддубный и группа "Джанго", а также заслуженная артистка России Юлия Чичерина.

В 22:30 ожидается  праздничный салют над Невой у Петропавловской крепости.

Ранее синоптик рассказал о погоде во время проведения парада ВМФ.

Фото: Piter.tv

Теги: концерт, парад вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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