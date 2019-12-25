Праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота состоится на Дворцовой площади

Вход свободный.

В воскресенье, 28 июля, телеканал "Санкт-Петербург" покажет праздничный концерт в честь Дня Военно-морского флота.

С 13:30 до 20:45 пройдет основной концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади. В программе выступления военных оркестров, ансамблей песни и пляски военных округов. Вход свободный.

На Дворцовой площади для жителей и гостей Северной столицы выступят рок-группа "Декабрь", заслуженный артист Санкт-Петербурга, лауреат премии "Шансон года" Виталий Аксёнов, российский певец и композитор Алексей Поддубный и группа "Джанго", а также заслуженная артистка России Юлия Чичерина.

В 22:30 ожидается праздничный салют над Невой у Петропавловской крепости.

Ранее синоптик рассказал о погоде во время проведения парада ВМФ.

Фото: Piter.tv